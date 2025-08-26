Notti in Riviera: ecco gli ultimi eventi estivi nei Parchi Costa

Giovedì 28 agosto Aquafan aperto fino alle 23:30

Le notti non finiscono nei parchi Costa Edutainment della Riviera, perché Italia in Miniatura e Aquafan sono intenzionati far godere la magia di agosto fino all’ultima scintilla, con le ultime due serate evento da non perdere: mercoledì 27 agosto Italia in Miniatura Rimini apre fino alla 23 per l’ultima data di “Italia in Miniatura Divertente di Giorno, Magica di Notte”, mentre giovedì 28 all’Aquafan di Riccione si allunga la notte con il format “The Long Sunset” con scivoli in funzione fino alle 23 e parco aperto fino alle 23.30.

A Rimini, animazione, spettacolo e effetti mozzafiato mercoledì 27 agosto, con Italia in Miniatura illuminata di sera. Il parco apre regolarmente alle 10 del mattino e sorprende con la possibilità di trattenersi fino a vederlo in versione “magica di notte”: trecento miniature illuminate, attrazioni in funzione fino alle 22:15, e spettacoli di danza, bolle di sapone giganti, giochi di luce, fontane luminose, videomapping, laser ed effetti speciali.

Dalle 18:00 arrivano le truccabimbi gratuite in Piazza Italia, e dalle 20:00 va in scena l’Italia. Nel parco miniature il folklore di ballerini e performer, in Piazza Italia le evoluzioni mozzafiato di acrobati su pali oscillanti, Venezia propone un suggestivo giro in gondola e lo show di bolle di sapone giganti, sulle note di un trio di archi dal vivo. Dalle ore 21:30 nel parco miniature, "Italia sotto le Stelle": fantasie di suoni, luci, colori, giochi d'acqua ed effetti speciali dal cielo delle Alpi.

Dalle 18 in poi sarà in vendita alle casse il biglietto serale a 10 Euro, disponibile anche online sul sito italiainminiatura.com.

All’Aquafan di Riccione giovedì 28 agosto ultima imperdibile data del format ‘The Long Sunset’ con parco aperto dalle 10 alle 23:30 (scivoli in azione fino alle 23). Nella luce accesa del tramonto il divertimento si tinge di leggerezza, quando alle 18:00 in Piscina Onde parte il Doccia Party più grande del mondo. La festa prosegue dalle 20:30 con la rassegna Beat Night legata alla partnership nata con Alpha Theta Pioneer Dj, che dà spazio ai giovani dj di Rimini Deejay Academy, e degli allievi delle scuole Nam Milano, Music Academy Rimini e Mec Academy Napoli. Gli allievi si esibiscono direttamente sugli scivoli, con consolle portatili e splendidi giochi di luce, trasformando ogni scivolo in uno stage per di musica, adrenalina ed effetti speciali.

Per maggiori informazioni: www.italiainminiatura.com www.aquafan.it