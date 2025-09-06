Novafeltria, 120 persone alla cena: il primo passo per riportare Casa Monti ai fasti di un tempo

L'evento è stato organizzato dall'associazione Supernova

"È stata proprio...una supercena". C'è soddisfazione tra gli associati di Supernova per la cena organizzata ieri sera (venerdì 5 settembre) a Novafeltria, a Casa Monti, con l'intento di raccogliere fondi per riqualificare proprio l'immobile, facendolo diventare un centro di aggregazione e cultura. Il progetto prevede la creazione di un’aula studio, una sala prove, spazi comuni attrezzati e un’area gioco dedicata a bambini e famiglie, con l’obiettivo di restituire alla comunità un luogo vivo, inclusivo e aperto alle diverse esigenze del territorio. La cena di ieri sera è stata quindi il primo appuntamento organizzato per raccogliere fondi.

I ragazzi e le ragazze di Supernova esprimono gratitudine a tutti i 120 partecipanti, ma anche a coloro hanno reso possibile l’iniziativa: "L'associazione Ettore e Tina Monti, per aver messo a disposizione gli spazi e aver creduto nel progetto; trattoria da Checco, per l’eccellente servizio catering; Luca Belloni, che ha accompagnato la serata con la sua musica; l’Isola che non c’è, per i centrotavola che hanno impreziosito la veranda di Casa Monti".

“Questa è solo la prima tappa di un percorso che ci auguriamo possa crescere e coinvolgere sempre più persone – dichiara Cristiano Varotti, Presidente di Supernova –. Una comunità, per essere tale, ha bisogno di spazi fisici in cui incontrarsi, condividere esperienze e costruire insieme il proprio futuro. Casa Monti può e deve tornare a essere questo”.

"Guardiamo avanti: siamo convinti che la sinergia tra associazioni, istituzioni e cittadini sia la chiave per restituire a Novafeltria un nuovo luogo di incontro e di cultura", chiosa Varotti.