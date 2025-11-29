Altarimini

Novafeltria: alberi caduti sulla ciclabile, disagi per gli escursionisti

Il maltempo dei giorni scorsi ha causato criticità: la segnalazione

A cura di Riccardo Giannini Redazione
29 novembre 2025 13:32
Novafeltria: alberi caduti sulla ciclabile, disagi per gli escursionisti - Parco Ivan Graziani Novafeltria
Parco Ivan Graziani Novafeltria
Novafeltria
Le Vostre Segnalazioni
Condividi

Alberi caduti sulla ciclabile in zona Novafeltria: nella fattispecie, le zone in questione sono quello del parco Ivan Graziani, zona Avamposto, e il tratto della ciclabile Secchiano-Ponte Santa Maria Maddalena. Lo segnala un nostro lettore. La neve e la pioggia cadute negli ultimi giorni in Alta Valmarecchia hanno provocato alcuni disagi, compresa la caduta di alberi sulla ciclabile che nei weekend è generalmente frequentata da molti escursionisti.

Tratto della ciclabile Secchiano-Ponte Santa Maria Maddalena
Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini