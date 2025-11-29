Novafeltria: alberi caduti sulla ciclabile, disagi per gli escursionisti

Il maltempo dei giorni scorsi ha causato criticità: la segnalazione

Alberi caduti sulla ciclabile in zona Novafeltria: nella fattispecie, le zone in questione sono quello del parco Ivan Graziani, zona Avamposto, e il tratto della ciclabile Secchiano-Ponte Santa Maria Maddalena. Lo segnala un nostro lettore. La neve e la pioggia cadute negli ultimi giorni in Alta Valmarecchia hanno provocato alcuni disagi, compresa la caduta di alberi sulla ciclabile che nei weekend è generalmente frequentata da molti escursionisti.