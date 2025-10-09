Altarimini

Novafeltria, asfalto già danneggiato in via Stazione Marecchia

Asfalto già rovinato in via Stazione Marecchia a Novafeltria, segnalati danni dopo soli 3 mesi dall'inaugurazione della nuova stazione.

A cura di Riccardo Valentini Redazione
09 ottobre 2025 10:59
Novafeltria, asfalto già danneggiato in via Stazione Marecchia -
Novafeltria
Le Vostre Segnalazioni
Condividi

Un cittadino ci ha segnalato al nostro numero dedicato alle segnalazioni, che l’asfalto di via Stazione Marecchia a Novafeltria, la strada che è conduce alla nuova stazione delle corriere, inaugurata lo scorso 7 giugno, presenta già, a soli tre mesi dall'apertura, evidenti segni di deterioramento.

Per inviarci le vostre segnalazioni, scrivete su WhatsApp al 347 880 9485.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini