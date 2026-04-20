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Novafeltria, beccato al parco con la droga: denunciato 22enne

Fermato dai Carabinieri, avrebbe rivolto loro frasi intimidatorie

A cura di Redazione Redazione
20 aprile 2026 14:20
Novafeltria, beccato al parco con la droga: denunciato 22enne - Foto di repertorio
Foto di repertorio
Novafeltria
Cronaca
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I Carabinieri di Novafeltria hanno denunciato un 22enne di origine albanese per detenzione ai fini di spaccio e minaccia a Pubblico Ufficiale. Il giovane è stato controllato all’interno di un parco cittadino, dove sarebbe stato trovato in possesso di due involucri di circa 10 grammi ciascuno di marijuana e altrettanti di hashish.

Durante le operazioni di identificazione, avrebbe inoltre rivolto frasi intimidatorie nei confronti dei militari. Il materiale è stato sequestrato e la posizione del giovane è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

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