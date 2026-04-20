Novafeltria, beccato al parco con la droga: denunciato 22enne

Fermato dai Carabinieri, avrebbe rivolto loro frasi intimidatorie

I Carabinieri di Novafeltria hanno denunciato un 22enne di origine albanese per detenzione ai fini di spaccio e minaccia a Pubblico Ufficiale. Il giovane è stato controllato all’interno di un parco cittadino, dove sarebbe stato trovato in possesso di due involucri di circa 10 grammi ciascuno di marijuana e altrettanti di hashish.

Durante le operazioni di identificazione, avrebbe inoltre rivolto frasi intimidatorie nei confronti dei militari. Il materiale è stato sequestrato e la posizione del giovane è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.