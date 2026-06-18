Novafeltria, boomer e gen Z si sfidano al karaoke

Sabato 20 giugno l'evento da Kikka's Bakery

La Valmarecchia si prepara a una serata all'insegna della musica e del divertimento con una vera e propria sfida generazionale. Sabato 20 giugno, a Novafeltria, il Kikka's Bakery si trasforma nel palcoscenico dell'evento musicale della settimana: "Boomer VS Gen Z". A partire dalle ore 19:30, la rinomata pasticceria e caffetteria cittadina ospiterà un animato karaoke che metterà a confronto i grandi classici che hanno fatto la storia della musica con le hit del momento. Un'occasione pensata per unire le generazioni attorno a un microfono, celebrando la voglia di stare insieme in un'atmosfera informale e di festa. L'evento prevede una formula perfetta per accompagnare le esibizioni: al costo di 18,00€ a persona, il locale offre l'accesso al buffet e include il primo drink. I posti sono limitati, pertanto è richiesta la prenotazione. Tutti gli aspiranti cantanti (e chiunque voglia godersi lo spettacolo) possono riservare il proprio tavolo chiamando il numero 3341236128.