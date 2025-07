Novafeltria Calcio, altre conferme: anche Giacobbi rimane in giallolblù

Castellani, il portiere Olivieri, Semprini e Camara rimarranno in rosa anche per il campionato 2025-2026

di Riccardo Giannini

Il Novafeltria inizia a prendere forma, in attesa dei primi "botti" sul mercato e dopo il primo acquisto, il portiere Renzetti.

Tra i pali si aggiunge la conferma di Olivieri, fortemente motivato a dare vita una sana competizione con Renzetti per la maglia da titolare.

Il reparto difensivo potrà contare anche il prossimo anno su Davide Giacobbi (2000), giocatore di categoria superiore, la cui conferma si aggiunge a quelle dei terzini Andrea Pavani e Guerra, e del centrale Renzi. Per Giacobbi c'erano interessamenti dall'Eccellenza, ma alla fine il difensore ha scelto di rimanere a Novafeltria, così come il giovane e talentuoso Giovanni Semprini (2006), promosso definitivamente dalla Juniores, impiegabile sia come terzino destro che come centrale.

In difesa è comunque atteso un acquisto (anche per ragioni numeriche) nel ruolo di centrale (Andrea Pavani e Guerra possono operare come terzini su entrambe le fasce).

A centrocampo la società ha ufficializzato, dopo Piva, anche la conferma di Davide Castellani (2003). Il ds Renzi è pronto a integrare il reparto, tra Juniores promossi, altre conferme e il mercato.

In attacco rimane in gialloblù Gaston Camara, mentre per Canini si registra l'interesse di diversi club. Il ds Renzi lavora per chiudere l'acquisto di un centravanti di valore, ma con la partenza di Canini i colpi in quel reparto saranno due.