Novafeltria Calcio, ecco gli acquisti: un gradito ritorno in attacco e tanti giovani

La filosofia del club è valorizzare calciatori giovani, sia del territorio, sia di zone limitrofe

Una rosa formata da tanti giocatori del posto e volti nuovi scelti secondo la filosofia del club: valorizzare e sviluppare il potenziale di calciatori giovani, del territorio o di zone limitrofe. Il Novafeltria si svela ai suoi tifosi dopodomani (giovedì 30 luglio), dalle 21, al Tanha di Borgnano di Talamello, il locale del vicepresidente Marco Pavani. In queste ore è attesa l'ufficialità del ripescaggio in Eccellenza, un traguardo meritato in virtù dei risultati dello scorso anno: vittoria della Coppa Minetti, dei playoff del girone D e secondo posto nella pole scudetto di Promozione. Negli uffici del presidente Thomas Grazia e della moglie Lisa Casadei, dirigente gialloblù, si attende la telefonata dai piani alti della federazione, mentre il ds Alex Renzi lavora alle ultime trattative di mercato, per consegnare a mister Mancini una rosa completa dal punto di vista numerico. In attacco i volti nuovi sono quelli di Filippo Mancini, al ritorno in gialloblù, e del centravanti Luca Giacomini, 2006 che ha giocato in D con il San Marino. Un metro e 89 cm, giocatore con ottimo senso del collettivo, Giacomini lo scorso anno è stato penalizzato nella gestione particolarmente movimentata del San Marino e ha scelto Novafeltria per il rilancio. Giacomini e Mancini prendono il posto di Canini e Bardeggia, quest'ultimo penalizzato da un grave infortunio. A centrocampo c'era la necessità di rinfoltire il reparto, considerata anche la partenza di Giorgini a centrocampo. Ecco dunque da Santarcangelo Cristian Parma e Simone Vernazzaro, due 2006, oltre a Pierluigi Morolli, 2005 cresciuto nel Bellariva. In difesa un altro rinforzo dal San Marino di serie D: Luca Giannini, 2007 per il quale stravedeva il vecchio ds Deoma, più volte aggregato alla prima squadra. Giannini prende il posto di Medici, che si è trasferito a Pietracuta. Tra i pali invece, al posto di Renzetti, Alessandro Balducci, classe 1999: va a rinforzare la pattuglia dei giocatori del posto. Nell'ultima stagione ha militato in Prima Categoria, nel Bagno di Romagna. Per ora manca una pedina in difesa, si punterà sempre su un giovane, poi il nuovo Novafeltria sarà pronto a iniziare la preparazione.