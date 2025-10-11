Novafeltria Calcio, terza vittoria di fila: battuta una big, il Riccione (1-0)

Decide il gol del centrocampista Enea Sebastiani, servito da Giacobbi

Novafeltria - Riccione 1-0

NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra, A.Pavani (31' st Medici), Nucci, Renzi, Giacobbi, Piva, Castellani (31' st Giorgini), Canini (40' st Astolfi), Sebastiani (22' st Frihat), Galli (40' st Camara). A disp.: Tani, Semprini, Edoardo Garcia, Sacchini. All.: Mancini.

RICCIONE: Barbanti, Sottile (38' st Giunchi), Labudiak (23' st Tonini), Serafini, Manfroni, Difino, Pierri (23' st Ambrosini), Diop, Pasolini (17' st Bellavista), Cremonini, Imola (14' st Mussoni). A disp.: Crescentini, Fraternali, Gabriele, Groppi. All.: Bucci.

ARBITRO: Trevisani di Ferrara.

RETI: 45' pt Sebastiani.

AMMONITI: Sebastiani, A.Pavani, Difino, Guerra.

ESPULSI: 13' st Diop.

SECCHIANO Terza vittoria consecutiva per il Novafeltria di mister Mancini, che regola 1-0 il Riccione, fermo a 7 punti in classifica. Spinge la squadra di casa in avvio, con un doppio tentativo di Castellani e Guerra. Replica il Riccione con Diop, conclusione respinta dalla difesa, mentre al 14' è Piva a cercare il jolly da fuori area, palla alta. Piva è tra i più attivi, assieme a Galli. La partita si sblocca al 45': Giacobbi serve un assist al bacio in profondità per Sebastiani, che di destro supera Barbanti in uscita. Il portiere tocca senza evitare il gol. A inizio ripresa ancora Novafeltria aggressivo, trascinato da Piva: ci prova Canini al 49' senza inquadrare il bersaglio. Al 58' Riccione in dieci per il doppio giallo a Diop. Al 65' Barbanti devia in angolo il tentativo di Piva. Il Riccione prova a spingere alla ricerca del pari, ma rischia quando al 79' Canini grazia Barbanti, calciando addosso al portiere la palla del raddoppio. La beffa per i locali potrebbe arrivare all'82', ma Renzetti salva il risultato. Finisce con la meritata vittoria della squadra di casa.