Novafeltria, che show: manita al Bakia (5-1), doppietta di Canini

La squadra di Mancini riesce a sbloccare il suo potenziale offensivo: a segno anche Piva, Giacobbi e Giorgini

Novafeltria - Bakia 5-1

NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra, A.Pavani (19' st Edoardo Garcia), Medici, Nucci (46' st Semprini), Giacobbi, Piva, Castellani (38' st Giorgini), Canini, Camara (19' st Frihat), Galli (43' st Astolfi). A disp.: Tani, Renzi, Sacchini, T.Pavani. All.: Mancini.

BAKIA: Hysa, Polini, Bandieri (13' st Quadrelli), Qatja (16' st Grassi), Foschi, Canarecci, Bravaccini (40' st Ronchi), Vitalino, Lorenzini, Toromani (29' st Giunchi), Fe.Nava (16' st Guagneli). A disp.: Giustore, Baroni, Ugone, Bonoli. All.: Durante.

ARBITRO: Visani di Faenza.

RETI: 4' pt Piva, 18' pt Canini, 39' pt Toromani, 26' st Giacobbi, 39' st Giorgini, 41' st Canini.

AMMONITI: Fe.Nava, Foschi, A.Pavani, Nucci, Frihat, Canarecci.

SECCHIANO Il Novafeltria torna a sorridere, segnando cinque reti in una sola gara, dopo aver mostrato nelle prime gare difficoltà in fase di realizzazione. Canini si sblocca con una bella doppietta, segnano anche i novafeltriesi Piva, Giacobbi e Giorgini. Non è stato il miglior Novafeltria, sul piano del gioco, ma la vittoria dimostra lo spessore di una squadra che vuole essere una fastidiosa outsider. A rompere gli equilibri, dopo quattro minuti, è Piva: azione manovrata che parta da Giacobbi, lancio per Andrea Pavani che serve Galli, lancio per Piva sulla destra. Il centrocampista è bravissimo a rientrare sul sinistro e calciare dal vertice destro dell'area, rasoterra che si infila nell'angolino del palo lontano, alla destra di Hysa, uno degli ex della gara. All'8' Piva ci riprova su assist di Camara, questa volta il diagonale rasoterra termina a lato. Al 18' il Novafeltria raddoppia su angolo: la pennellata di Castellani trova pronto il colpo di testa di Canini, che si sblocca segnando un gol da "predatore" dell'area di rigore. Il Bakia reagisce al doppio svantaggio e al 29' spreca di testa con Federico Nava. Al 34' Toromani, altro ex Novafeltria, calcia una velenosa punizione che termina poco alta. Cinque minuti dopo il jolly di centrocampo sfrutta un batti e ribatti, il tiro passa tra una selva di gambe e infila Renzetti. Nel recupero è invece il Novafeltria a mancare il colpo del k.o., con Piva che serve un pallone d'oro a Galli, ma il tiro dell'attaccante è alto. Nella ripresa gli ospiti reagiscono e mettono in difficoltà il Novafeltria, che però riesce a chiudere la gara: dopo un tiro alto di Piva al 68', Giacobbi insacca di testa sugli sviluppi di un angolo. La parte finale della gara è così un dominio dei locali. All'84' Giorgini, appena entrato, segna il poker su un calcio di punizione, complice anche un deviazione. All'86' sale al proscenio nuovamente Canini, che rientra sul destro e inventa una parabola imprendibile per Hysa.

Le interviste ai due allenatori Mancini e Durante

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Mancini (all. Novafeltria)