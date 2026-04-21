Novafeltria, Casa Monti rinasce: inaugura il giardino sociale con area giochi

Domenica 26 aprile l'iniziativa di Supernova pensata per famiglie e bambini

Domenica 26 aprile, a partire dalle ore 15:00, inaugura il giardino sociale di Casa Monti, un’iniziativa di Supernova pensata per restituire alla comunità di Novafeltria uno spazio vitale nel cuore del paese.

Grazie al contributo di molti - imprese, realtà associative e privati - è stato possibile arricchire il bellissimo giardino di Casa Monti con giochi per bambini, casette, scivoli, altalene, e attrezzature sportive per i più piccoli. A partire dal momento inaugurale, tutti potranno accedere al giardino, in ogni giorno della settimana, per giocare, stare insieme, studiare o - più semplicemente - godersi uno spazio sociale aperto a tutti.

Per poter ricevere il codice di accesso al giardino sarà sufficiente diventare soci dell’associazione Supernova.

In occasione dell’inaugurazione sarà allestita la mostra “Super Piccoli Grandi Fotografi”, realizzata con una selezione degli scatti dei fotografi in erba che hanno partecipato all’omonimo laboratorio e che restituiranno un’immagine di Novafeltria attraverso gli occhi curiosi e pieni di meraviglia dei più piccoli.

Nel corso della giornata sarà prevista una merenda, offerta grazie al contributo dei commercianti di Novafeltria e per la quale l’associazione Supernova tiene a ringraziare l’associazione NovAttiva, sempre pronta a collaborare a iniziative finalizzate al bene del paese.

“Novafeltria merita uno spazio adeguato nel cuore del paese in cui costruire rapporti sociali, giocare all’aria aperta, stare insieme”, dichiara il Presidente di Supernova, Cristiano Varotti. “Il giardino sociale di Casa Monti è dunque un’iniziativa che intende contribuire al rafforzamento del senso di comunità e allo stesso tempo restituire vita al centro storico”.