Novafeltria celebra la Croce Verde: in 45 anni, 268 soci e dipendenti hanno indossato la divisa

La cooperativa celebra oltre quattro decenni di attività e il contributo di centinaia di volontari al servizio della comunità dell’Alta Valmarecchia

Oltre sessanta persone impiegate, 18.000 servizi all'anno tra trasporti programmati ed emergenze territoriali 118. Sono i numeri della Croce Verde di Novafeltria, che festeggia 45 anni di attività. Nata nel 1981 come piccola cooperativa, oggi è una realtà strutturata formata da 37 soci e 30 dipendenti attivi, che si occupa sia degli interventi di emergenza del 118, sia del trasporto programmato per privati che necessitano di assistenza adeguata. Nel corso degli anni la Croce Verde di Novafeltria ha investito 5 milioni di euro e ha donato 350.000 euro alla comunità, con le proprie iniziative. In particolare sono stati acquistati e donati diversi defibrillatori, mentre recentemente è stato finanziato l'acquisto di materiale sportivo-tecnico per il gruppo di attività di Montagna Terapia in escursionismo adattato, della sezione di Rimini del Club Alpino Italiano, che si occupa di portare nei sentieri Cai persone con disabilità su carrozzine speciali trainate da volontari. Una presenza sul territorio da parte della cooperativa sociale, la cui divisa è stata indossata, in 45 anni, da 268 persone. Per celebrare l'importante ricorrenza, la Croce Verde ha pubblicato un video, sui propri social, che si apre con un'immagine simbolica. Ambulanze e operatori che osservano dall'alto l'Alta Valmarecchia,"come custodi silenziosi di un territorio che ogni giorno proteggono", si legge nel lancio del video.