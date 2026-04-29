Novafeltria, cena benefica in ricordo del piccolo Giovanni. "Chi non ha potuto partecipare, ha donato"

La famiglia ringrazia gli intervenuti e chi ha contribuito alla raccolta fondi per l'associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica

Hanno partecipato in 62 alla cena benefica organizzata all'osteria Madama Doré di Novafeltria, in ricordo del piccolo Giovanni, un bimbo scomparso all'età di 4 anni, nel 2019, colpito da una grave malattia. Il piccolo, nato a Novafeltria, era ricoverato presso l'ospedale Sant'Orsola di Bologna. All'epoca la famiglia non fu lasciata sola, la risposta della popolazione fu significativa, non solo dal punto di vista emotivo. Si organizzarono infatti iniziative per raccogliere fondi e aiutare i familiari di Giovanni a sostenere le importanti spese per le cure mediche. Oggi, nel ricordo del bimbo, la famiglia vuole ricambiare l'affetto, organizzando a sua volta appuntamenti come quello di ieri (martedì 28 aprile), per un fine benefico. Nella fattispecie, raccogliere fondi a favore di Ageop (Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica), associazione che dal 1982 offre supporto ai bambini malati di tumore e alle loro famiglie. Ieri i genitori del bimbo, i familiari, gli amici e i concittadini si sono così riuniti a tavola per una serata conviviale, tra risate e ricordi commossi. La famiglia di Giovani evidenzia: "La risposta dei nostri concittadini è stato encomiabile, perché oltre ai partecipanti, c'è chi non ha potuto essere presente, ma ha lasciato un contributo. Vorremmo ringraziare di cuore tutti".