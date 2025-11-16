Novafeltria, che colpo: espugnata Cervia 2-1

A segno Galli e Astolfi. Altro rigore sbagliato, ma questa volta non pesa sul risultato

Cervia United - Novafeltria 1-2

CERVIA UNITED: Fusconi, Maltoni, Rizzo, Mazzotti, Vesi, A.Mazzarini, Zoffoli (5' st Masciullo), L.Merloni (13' st Drudi), Valdinoci, Melandri, Bullini (37' st F.Mazzarini). A disp.: Borrillo, B.Merloni, Biondi, Di Gilio, Gazzoni, Aruta. All.: Montanari.

NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra (43' st T.Pavani), A.Pavani, Nucci, Renzi, Giacobbi, Piva, Castellani (40' st Semprini), Canini (21' st Astolfi), Sebastiani (16' st Frihat), Galli (36' st Giorgini). A disp.: Olivieri, Paesini, Ciccioni, Camara. All.: Mancini.

ARBITRO: Zullo di Bologna.

RETI: 15' pt Galli, 32' st Astolfi, 41' st Melandri.

AMMONITI: Mazzotti, Vesi, A.Pavani, Nucci, Piva.

CERVIA Il Novafeltria trova la seconda vittoria consecutiva, dopo aver regolato il San Pietro in Vincoli in casa, espugna il campo del Cervia, agganciandolo in classifica e facendolo slittare a - 5 dalla coppia di testa formata da Misano e Savignanese. A sbloccare le marcature è Galli, già match winner con il San Pietro in Vincoli: ben servito in profondità, l'attaccante incrocia il diagonale sul palo opposto, battendo Fusconi, ex di turno. Nella ripresa Canini potrebbe raddoppiare, ma il suo rigore è troppo centrale, Fusconi si salva con freddezza. Canini lascia il posto ad Astolfi, che al 77' raddoppia: fuga di Andrea Pavani a destra, cross al centro e sinistro vincente del giovane attaccante ex San Marino Juniores. All'86' Melandri riapre la partita, segnando in mischia, ma il Novafeltria dimostra maturità e difende il prezioso vantaggio. La squadra gialloblù riminese si conferma grande realtà del girone, grazie al prezioso lavoro in panchina di mister Massimo Mancini, che in punta di piedi ha dato un'organizzazione e un'ottima struttura di gioco alla squadra.