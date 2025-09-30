Novafeltria, chiusura dell’Istituto Tonino Guerra per interruzione idrica

La scuola superiore resterà chiusa mercoledì 1° ottobre

Mercoledì 1° ottobre 2025 l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Tonino Guerra” di Novafeltria resterà chiuso a causa dell’interruzione programmata della fornitura idrica.

La decisione è stata presa dal sindaco Stefano Zanchini con ordinanza del 30 settembre, a seguito della comunicazione di Hera Spa che ha annunciato lavori di collegamento alla nuova condotta in via C. Neri. L’interruzione interesserà gran parte del centro cittadino, dalle ore 8.30 alle 12.30, coinvolgendo le principali vie e piazze di Novafeltria.

Per evitare disagi e garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie, il provvedimento dispone la chiusura di tutte le sezioni dell’istituto, comprese l’I.T.C.G. “Einaudi”, l’I.P.I.A. “Benelli” e il Liceo Scientifico.