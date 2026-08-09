Novafeltria, ciclista perde il controllo della bici e rovina al suolo. Interviene l'eliambulanza

L'incidente è avvenuto sulla discesa che collega la ciclabile all'area del "Campo del fiume"

Un incidente è avvenuto questa mattina (domenica 9 agosto) a Novafeltria: un ciclista originario della Valmarecchia, di circa 60 anni, ha perso il controllo della propria bicicletta ed è finito rovinosamente al suolo. L'uomo era in una compagnia di cicloamatori e stava percorrendo la ciclabile interna, quando sulla ripida discesa che collega all'area del "campo del fiume", così denominata per la presenza di un ex campo sportivo, è avvenuto l'incidente. Il ciclista è stato soccorso dal personale della Croce Verde di Novafeltria, che ha preferito far intervenire l'elisoccorso per il trasporto all'ospedale di Bufalini di Cesena e per i successivi accertamenti. Non è comunque un codice di massima gravità. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri.