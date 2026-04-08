Novafeltria, concerto beat benefico con I Grigi per Forza

I Grigi per forza in concerto sabato 11 aprile a Novafeltria: serata beat anni ’60-’70 per sostenere il restauro della chiesa parrocchiale

I Grigi per forza in concerto, sabato sera a Novafeltria, per il restauro della chiesa parrocchiale

Si svolgerà sabato 11 aprile alle ore 21.00 presso il teatro parrocchiale di Novafeltria, un concerto benefico dedicato alle canzoni degli anni '60/’70, organizzato dalla Parrocchia e dal locale Circolo Acli.

Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio, i GRIGI PER FORZA, gruppo molto conosciuto in Valmarecchia, che da anni tiene vivo questo repertorio con bravura ed ironia (a cominciare dal nome che hanno scelto per la loro band...). Sognando California, Un angelo blu, Io mi fermo qui, Ragazzo di strada … e tanti altri brani che hanno fatto da colonna sonora ad una delle stagioni musicali più “effervescenti” del nostro secondo dopoguerra, brani che ancora molti ricordano e canticchiano volentieri, a motivo della loro orecchiabilità e spensieratezza e – perchè no? - forse anche del legame ad una stagione di speranze e di ottimismo dal punto di vista sociale. L’esibizione musicale dei Grigi per forza verrà accompagnata dal racconto di Federico Nanni, che presenterà storie, curiosità ed aneddoti legati alla “stagione beat”.

Il ricavato della serata (ingresso a offerta libera) verrà impiegato per sostenere le spese di ristrutturazione della Chiesa di S.Pietro in cultu (in particolare legate al tetto).

Gli organizzatori ringraziano sin d’ora i Grigi per forza per il generoso gesto di disponibilità e quanti accorreranno ad assistere al concerto. Si preannuncia una serata all’insegna dei ricordi e dell’allegra spensieratezza delle canzoni dei “favolosi anni '60” …