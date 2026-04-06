Rimini: sesso in spiaggia di giorno, turisti denunciati per atti osceni in luogo pubblico

I fatti avvenuti in spiaggia, all'altezza di piazzale Kennedy

Nella tarda mattinata di ieri (domenica 5 aprile) una pattuglia della Polizia è intervenuta in spiaggia a Rimini, tra piazzale Kennedy e il lungomare Murri, a seguito di segnalazioni su una coppia sorpresa in atteggiamenti intimi in pieno giorno, in mezzo agli altri bagnanti. I due, un ragazzo e una ragazza di nazionalità statunitense (lui originario della California) erano impegnati in un rapporto sessuale, quando sono arrivati gli agenti a interromperli. I due turisti sono stati identificati: sul loro capo una denuncia per atti osceni in luogo pubblico.