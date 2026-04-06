È in fin di vita il bambino di 12 anni rimasto intrappolato nella vasca idromassaggio

Tragedia sotto occhi dei genitori. Inchiesta per lesioni gravissime

Sono ridotte al minimo le speranze del ragazzino di 12 anni che da domenica mattina, giorno di Pasqua, lotta tra la vita e la morte dopo essere rimasto intrappolato in una vasca idromassaggio di un hotel di Pennabilli, nel Riminese.

Il dramma si è consumato intorno alle 10.30, prima del tradizionale pranzo pasquale. Il bambino si trovava nella zona spa dell'hotel insieme ai genitori e agli zii. La famiglia è originaria di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, e aveva scelto la struttura per qualche giorno di vacanza.

La dinamica dell'incidente

Mentre tutti erano immersi nella vasca — profonda circa un metro e con un diametro di circa tre — il ragazzino è stato risucchiato da uno dei bocchettoni collegati alla pompa di alimentazione, rimanendo incastrato con una gamba. Tra le bolle dell'acqua e le chiacchiere, gli adulti non si sono accorti subito delle difficoltà del bambino. Solo quando lo hanno visto agitare le braccia in modo scoordinato hanno compreso la gravità della situazione.

I genitori hanno tentato di estrarlo dall'acqua, ma il piede era incastrato in profondità, impedendo al bambino di riemergere per respirare. Scattato l'allarme, il personale dell'hotel ha spento l'impianto: solo con la pompa ferma è stato possibile liberarlo dalla vasca. Ma era già troppo tardi. Il 12enne era privo di sensi e senza battito cardiaco. Le manovre di rianimazione eseguite sul posto, in attesa dei soccorsi, non hanno dato esito.

Ricoverato in Terapia Intensiva

Il bambino è stato trasportato in elicottero all'Ospedale Infermi di Rimini, dove è stato ricoverato in Terapia Intensiva in condizioni gravissime. Come riporta l'Ansa, durante la notte il cuore ha ripreso a battere grazie alle cure mediche, ma la sua vita resta appesa alle macchine.

Indagini in corso

L'area della spa è stata posta sotto sequestro dai carabinieri di Novafeltria. (Vedi notizia). La Procura della Repubblica di Rimini ha aperto un fascicolo per lesioni gravissime: gli inquirenti dovranno accertare se la vasca fosse dotata di tutti i dispositivi di sicurezza previsti, tra cui il sistema di arresto automatico in caso di anomalie ai bocchettoni. Sul posto sono intervenuti anche gli esperti della medicina del lavoro dell'Ausl di Rimini.