Rimini, dehors senza collaudo: quattro storici locali a processo

La regolarità delle strutture esterne in Tribunale

Si è aperto a Rimini il processo che coinvolge quattro noti locali del centro: Esse Romagnola, Caffè Centrale, Pour Parler e La Dolce Vita Caffè. Come riporta il Resto del Carlino, i titolari sono accusati di aver utilizzato dehors – tra pedane, ombrelloni e tendoni – senza le necessarie certificazioni di collaudo.

L’indagine, avviata nel 2019 dai Carabinieri Forestali dopo un esposto presentato da alcuni tecnici, aveva inizialmente coinvolto nove attività. Per cinque di queste posizioni si è arrivati all’archiviazione tramite oblazione, mentre le restanti quattro hanno scelto di affrontare il dibattimento.

Al centro del procedimento la regolarità delle strutture esterne, sempre più diffuse soprattutto dopo la pandemia. Il tribunale di Rimini sarà ora chiamato a chiarire eventuali responsabilità.