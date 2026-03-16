Novafeltria, conferenza sul “primo pop-up della storia” per l’Ottocentenario di San Francesco

A Novafeltria il 22 marzo conferenza su San Francesco: appuntamento alle 17 al Ridotto del Teatro Sociale per l’Ottocentenario

A conclusione delle ricorrenze dell’Ottocentenario Giubilare di San Francesco d’Assisi (2023-2026), il progetto Francescanamente promuove un nuovo appuntamento culturale a Novafeltria. L’incontro, patrocinato dal Comune e dalla Diocesi di San Marino‑Montefeltro, si terrà domenica 22 marzo 2026 alle ore 17 presso il Ridotto del Teatro Sociale di Novafeltria. La conferenza, intitolata “Pellegrinaggio visivo alla Verna, il primo pop-up della Storia”, sarà dedicata alla presentazione di un raro volume del 1607: “La descrizione del Sacro Monte della Vernia” di Jacopo Ligozzi. Il testo, appartenente a un collezionista privato e commissionato dal provinciale toscano dei Francescani Moroni, è uno dei pochi esemplari ancora esistenti. L’opera raccoglie una serie di disegni che rappresentano i luoghi sacri del Santuario della Verna, con l’intento di rendere visibile e accessibile a un pubblico più ampio uno dei luoghi simbolo della spiritualità francescana. Il volume è particolarmente noto anche per una caratteristica innovativa: alcune illustrazioni sono coperte da piccoli foglietti rimovibili, parzialmente incollati, che permettono al lettore di “scoprire” progressivamente dettagli e scene. Un sistema che oggi definiremmo pop-up, rendendo il libro uno dei primi esempi storici di questo tipo di dispositivo visivo. La presentazione si svolgerà alla presenza del sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini e di Domenico Beneventi, vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro. A moderare l’incontro sarà Lorenzo Valenti, presidente della Società di Studi Storici per il Montefeltro. Interverranno inoltre Tommaso di Carpegna Falconieri, ordinario di Storia medievale all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, l’architetta Alessia Uccellini, autrice del video Il pop-up del miracolo, Dino Dozzi, direttore scientifico del Festival Francescano, e Franco Boarelli, presidente dell’Associazione Cammini di Francesco in Emilia‑Romagna. Francescanamente è un progetto ideato da Verde & Antico e sostenuto dal GAL Valli Marecchia e Conca e dalla Regione Emilia‑Romagna. L’iniziativa ha promosso numerosi eventi dedicati agli 800 anni francescani in Valmarecchia, tra cui il concerto dedicato al Cantico delle Creature che si è svolto lo scorso 12 ottobre al Teatro Sociale di Novafeltria.

Gli organizzatori ringraziano l’Amministrazione comunale di Novafeltria e tutti coloro che, con il proprio