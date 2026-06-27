Novafeltria, consegnato il cantiere della nuova piscina: “Opera strategica per tutto il territorio”

I lavori dovranno essere completati entro 365 giorni, quindi l'apertura tra luglio e agosto 2027

Una firma storica in municipio a Novafeltria: ieri (26 giugno), è stato ufficialmente consegnato il cantiere della nuova piscina di Novafeltria, nell'area dell'ex campo sportivo di via Superga, affidati alla ditta Green Edil di Reggio Emilia. Nel municipio novafeltriese erano presenti i progettisti, il responsabile dell'ufficio tecnico, architetto Fabrizio Guerra, i responsabili della sicurezza dei cantieri della nuova piscina e della nuova palestra, il legale rappresentante della Green Edil, il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini e l'assessore Fabio Pandolfi. Martedì prossimo (30 giugno) ci sarà un nuovo incontro sul cantiere. "Abbiamo firmato la consegna dei lavori, dalla prossima settimana la ditta si è impegnata a cantierizzare per dare esecuzione ai lavori", evidenzia il primo cittadino Zanchini, che aggiunge: "Per la nostra amministrazione è un risultato importante. Con la demolizione della vecchia palestra e piscina, la Provincia di fatto ha ricostruito solo la palestra. Con senso di responsabilità, come Comune, ci siamo fatti carico dell'onere di costruzione della nuova piscina, una struttura di cui potrà beneficiare tutto il territorio dell'Alta Valmarecchia. Novafeltria metterà a disposizione di tutta la comunità l'unica piscina coperta del territorio". I lavori dovranno essere completati entro 365 giorni, quindi l'apertura tra luglio e agosto 2027. Sarà una struttura moderna e all'avanguardia, su 1300 mq, con otto vasche di 25 metri ciascuna. A fianco proseguono intanto i lavori per la nuova palestra, che hanno incontrato dei rallentamenti. Entro il 10 luglio verranno completate le prove di carico, poi inizierà l'installazione dei pannelli di copertura del tetto. Per ciò che concerne lo smantellamento della struttura che ospitava palestra e piscina, le operazioni inizieranno a fine luglio. La nuova palestra invece sarà completata entro il 31 agosto: in questi giorni è arrivata l'ufficialità della proroga, essendo il cantiere legato ai fondi Pnrr.