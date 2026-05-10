Novafeltria continua a stupire: Cervia espugnata, sarà finale playoff con il Misano

Il tecnico Mancini: "Quando non giochiamo di fioretto, giochiamo di spada"

Il Novafeltria continua a stupire. Dopo aver vinto la coppa Minetti, i gialloblù di Mancini espugnano Cervia, con il punteggio di 1-0, e approdano alla finale playoff. L'avversario sarà il forte Misano. A decidere l'incontro odierno è stato il centrocampista Giorgini, già protagonista con due reti "pesantissime" nella semifinale di Coppa Minetti a Casumaro e nella finalissima con lo Scandiano. Giorgini ha battuto Fusconi, ex di turno, su assist di Piva. Due giocatori di Novafeltria decisivi, come capitan Giacobbi, impareggiabile metronomo di gioco. Ma anche oggi è stato il gruppo protagonista nella sua interezza, confermando la propria forza: un solido impianto di gioco, ma anche un grande carattere. Una squadra con risorse infinite, che non smette di stupire, e che è entrata in campo con maggior determinazione rispetto alla squadra di casa: "Oggi non abbiamo giocato benissimo - spiega mister Mancini - in costruzione non siamo stati bravi a tenere il pieno possesso. Di solito gestiamo meglio la palla. Ma questi ragazzi quando non ci riescono di fioretto, vanno di spada. Hanno cuore e lo dimostrano anche nelle mischie finali".

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Mancini (all. Novafeltria)

"Siamo arrivati con molte assenze e defezioni a questa partita. Merito al Novafeltria che ci ha creduto, l'episodio ha girato a favore", il commento del tecnico di casa, Marco Bernacci.