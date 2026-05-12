Novafeltria, convegno per il primo anno dell’Emporio Solidale Alta Valmarecchia

Domani 13 maggio al centro dell’incontro Caritas il bilancio delle attività, il valore del volontariato e i nuovi progetti di sostegno alle famiglie

Si svolgerà domani mercoledì 13 maggio alle ore 17 presso il Salone della Parrocchia San Pietro in Culto di Novafeltria – Via Pieve, 9 – il Convegno “Un anno di Emporio Solidale” organizzato dalla Caritas Diocesana e dal Centro di Ascolto Caritas di Novafeltria.

All’evento parteciperà il Vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro S.E. Mons. Domenico Beneventi ed il Vicario Generale Don Mirco Cesarini oltre ai Volontari Caritas che relazioneranno sull’anno appena trascorso.

È trascorso un anno dall’apertura dell’Emporio solidale Alta Valmarecchia, nato in collaborazione con l’unione di Comuni. Lo spirito che ha guidato i passi sin da quel momento, è stato coniato da Sua Eccellenza Mons. Domenico. “Questo Emporio - auspicava il Vescovo - sia per noi segno di una Chiesa aperta ai pellegrini, non un supermercato che elargisce elemosina, ma una porta aperta, perché chiunque passando non trovi gli occhi giudicanti ma la compassione di chi condivide una situazione da ristoro, da sollievo”.

Il convegno di domani offrirà l’occasione per condividere quanto accaduto in questo anno, le attività realizzate e i progetti futuri. È stata una storia di grande generosità. Sommando il tempo donato dai volontari, si ha un totale di circa cento ore settimanali di volontariato svolto. Una storia di solidarietà che copre sussidi economici, borse di studio, sanità, vestiario e alimentari. Una storia di vicinanza alla famiglia: il Centro di Ascolto Caritas Novafeltria sta lavorando assiduamente alla realizzazione di un servizio gratuito di Aiuto compiti pomeridiano molto richiesto dalle famiglie.

Al termine dei lavori, si terrà l’inaugurazione del Murales realizzato dall’artista JodyPinge presso il cortile antistante il Centro di Ascolto. Seguiranno un momento conviviale con tutti i presenti e l’apertura del Mercatino della Solidarietà “d’arNov-a” dove è possibile trovare oggetti e abiti usati e il cui ricavato finanzia l’Emporio Solidale.