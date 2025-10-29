Novafeltria, dopo 4 vittorie c'è lo stop: Roncofreddo corsaro a Secchiano (0-1)

Al 24' segna Stefano Brigliadori, nella ripresa Camara sbaglia il rigore del pari

Novafeltria - Roncofreddo 0-1

NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra (34' st Frihat), A.Pavani (37' st Sacchini), Nucci, Renzi, Giacobbi, Piva, Giorgini (1' st Castellani), Canini, Sebastiani (13' st Astolfi), Galli (1' st Camara). A disp.: Olivieri, Medici, Semprini, T.Pavani. All.: Mancini.

RONCOFREDDO: Fabbri, Ventrucci, Zanni, Si.Brigliadori (34' st Kurti), Scarponi, Lessi, Tourè, Scarcella (9' st Kurti), Vivo (20' st Collini), St.Brigliadori, Brighi (20' st Fellini, 50' st Guiducci). A disp.: Solazzo, Nicolini, Borioni, Benvenuti. All.: Freschi.

ARBITRO: Zoffoli di Cesena.

RETE: 24' pt St.Brigliadori.

AMMONITI: Castellani, Nucci, Renzi.

SECCHIANO Il Novafeltria si ferma dopo 4 vittorie consecutive, contro un Roncofreddo che dimostra solidità e concretezza. Quest'ultima, dote di cui spesso è stata carente la squadra di casa, che nel primo tempo colleziona angoli su angoli, venendo però colpita al 24': Stefano Brigliadori concretizza una buona manovra ospite con un rasoterra che si infila a fil di palo, alla sinistra di Renzetti. Fabbri rimane sostanzialmente inoperoso: la sua prima parata, al 30', è su una punizione di Giorgini che scavalca la barriera, traiettoria però troppo centrale. Al 33' Giorgini ci riprova su punizione, deviata in angolo. Sul corner Succi in mischia calcia alto da pochi passi, sprecando l'occasione del pareggio. A inizio ripresa Mancini inserisce Camara e Castellani, proprio quest'ultimo al 50' reclama un rigore, ma viene ammonito per simulazione. Al 57' pennellata di Giacobbi che scavalca la difesa avversaria, ma Camara non ne approfitta, il tocco è facile preda di Fabbri. Ancora Camara ci prova da fuori al 61', ma la mira è alta. Al 63' Fabbri è decisivo: Castellani si libera in dribbling ed entrato in area calcia trovando la deviazione del portiere, che si esalta sul tap-in di Camara. Dieci minuti dopo ancora Fabbri al proscenio: Canini si procura il rigore del possibile pareggio, Camara si fa ipnotizzare dall'estremo difensore. Non è finita: al 75' Camara colpisce la traversa con un bolide. L'assedio del Novafeltria prosegue, tra collezione di angoli e tentativi, come il rasoterra di Castellani che termina fuori. Anche Astolfi all'87' pecca di concretezza e si fa rimontare quando era in posizione favorevole per la battuta a rete. Ultima occasione per Frihat, che al '90 colpisce di testa e mette a lato. Tante occasioni sprecate in una gara a senso unico: il Roncofreddo però ha la meglio e conferma di essere un matricola piuttosto ostica per qualunque avversario.