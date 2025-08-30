Novafeltria e Teramo unite da Ivan Graziani: Lucio Corsi e tanti altri hanno riempito Piazza dei Martiri per il Concerto degli 80 anni

Sul palco anche il Sindaco Zanchini che ha rinnovato l'amicizia con la città. In arrivo anche un nuovo gemellaggio con una città straniera

Ieri sera, venerdì 29 agosto, Teramo ha celebrato Ivan Graziani con il concerto “Ottanta. Buon Compleanno Ivan”, trasformando Piazza dei Martiri in un palcoscenico speciale per almeno 3mila persone. L’evento ha sottolineato il gemellaggio simbolico tra Teramo e Novafeltria. Sul palco è salito anche il sindaco di Novafeltria, Zanchini, a ricordare la storica connessione tra le due città.

La serata, organizzata da IMARTS e dall’Associazione Culturale Pigro con il patrocinio del Comune di Teramo, ha visto alternarsi artisti come Lucio Corsi, Ditonellapiaga, Eugenio Finardi, Mario Biondi e Michele Pecora, con la partecipazione speciale di Andrea Scanzi. La direzione artistica è stata curata da Filippo Graziani, figlio del cantautore, accompagnato da storici musicisti che avevano condiviso con Graziani il tour di Cicli e Tricicli: Carlo Simonari, Bip Gismondi e Pasquale Venditto.

Alcuni momenti di tensione si sono verificati vicino alla scalinata del Duomo per la gestione della folla, ma il pubblico ha risposto con entusiasmo, trasformando l’evento in un tributo collettivo.

La serata ha rappresentato un atto di affetto e memoria, celebrando non solo Ivan Graziani ma anche il legame speciale tra Teramo e Novafeltria, due città unite dalla musica e dalla storia del cantautore.

"La serata è stata molto bella, c'erano tantissimi ospiti e la piazza era piena", dichiara il sindaco di Novafeltria Zanchini alla nostra Redazione, "Noi abbiamo rinnovato sul palco il patto di amicizia con la città di Teramo, ci siamo scambiati i doni e abbiamo spiegato le motivazioni che ci spingono, nel nome di Ivan, a mantenere questo ponte tra la città natale e la città di adozione. In arrivo anche un nuovo gemellaggio che probabilmente faremo con loro e con una città estera, rendendo possibile una serie di eventi e collaborazioni anche all'estero".