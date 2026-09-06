Novafeltria, ex insegnante diventa scrittrice: Rita Diodato presenta il suo libro “Strani amici”

La storia del pastore tedesco Eros e del gatto Carboncino, tra amicizia, solidarietà e valori della comunità

L'Alta Valmarecchia da diversi anni è centro di interessanti produzioni letterarie, spesso legate alla tradizione locale, altre volte espressione della creatività dell'autore. Anche Rita Diodato, ex insegnante di matematica novafeltriese, ha scritto un libro: "Strani Amici - Cani gatti persone", pubblicato dall'editore Albatros. L'opera sarà presentata giovedì prossimo (10 settembre), alle 16, presso il bar dell'ospedale di Novafeltria. "Strani amici" racconta le vicende del cane pastore tedesco Eros, che dopo la scomparsa della sua proprietaria, Mery, si pone alla sua ricerca. Tra i primi incontri ci sarà quello con il gatto Carboncino. Il libro, impreziosito dai disegni dell'artista locale Giampiero Bianchi, parla di diverse tematiche, con uno sguardo all'attualità. L'amicizia e la solidarietà sono i valori che maggiormente emergono dalle pagine di "Strani amici" e collante di ogni comunità.