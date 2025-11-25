Novafeltria, fermato in auto con la cocaina: guai per un 23enne

Il giovane è stato denunciato. Ritirate 3 patenti di guida nel weekend

I Carabinieri di Novafeltria hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati, con particolare attenzione alla circolazione stradale, al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla verifica dei locali pubblici.

L’operazione, condotta nei comuni della Valmarecchia, ha portato al controllo di 162 veicoli, 197 persone e 8 esercizi pubblici, nonché alla denuncia in stato di libertà di cinque soggetti e al ritiro di tre patenti di guida.

A Novafeltria i militari hanno fermato a bordo di un'auto un 23enne, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di 6 grammi di cocaina e 495 euro in contanti. Il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio; droga e denaro sono stati sequestrati.

Sul fronte della sicurezza stradale, sono risultati positivi all’alcoltest un 54enne a Pennabilli, un 49enne alla guida di un ciclomotore a Montecopiolo e una neopatentata a Novafeltria. Per tutti sono scattate le sanzioni previste e il ritiro della patente.

A Novafeltria è stato inoltre sanzionato un 35enne sorpreso alla guida nonostante la patente revocata: il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Un 61enne umbro è stato denunciato per esercizio abusivo dell’attività commerciale, con conseguente sequestro della merce.

Infine, due persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di stupefacenti dopo essere state trovate in possesso di piccole quantità di hashish e marijuana destinate all’uso personale.