Novafeltria, i fumetti di Tanino Liberatore rendono omaggio a Ivan Graziani

Sabato e domenica il festival "Maledette Malelingue" celebra il lato fumettistico del cantautore tra mostre, premi e incontri dedicati

Un museo che non ha pareti, ma le strade di un intero paese. È questa l'immagine che meglio racconta la quinta edizione di Maledette Malelingue Festival, in programma sabato 25 e domenica 26 a Novafeltria, l'appuntamento nato nel 2022 per volontà dell'amministrazione comunale per tenere viva la memoria di Ivan Graziani. Quest'anno la manifestazione punta i riflettori su un lato meno noto dell'artista nato a Teramo nel 1945: quello del disegnatore e fumettista. Un filone già avviato lo scorso anno con l'istituzione del Premio nazionale "Il Disegnatore è libero" e che ora si arricchisce di un ospite d'eccezione.

Sarà infatti Tanino Liberatore, definito da Frank Zappa il "Michelangelo del Fumetto", il protagonista internazionale delle due giornate. Co-creatore del celebre personaggio cyberpunk Ranxerox e noto per il suo tratto iperrealista e viscerale, Liberatore ha condiviso con Ivan Graziani non solo le origini abruzzesi, ma anche un sodalizio artistico concreto: sue le copertine degli album "I lupi" (1977) e "Agnese dolce Agnese" (1979). "La passione per il fumetto e più in generale per le arti grafiche doveva essere in realtà il lavoro principale di Ivan", racconta la moglie Anna Bischi, ricordando gli studi del cantautore alla Scuola del Libro di Urbino e poi all'Accademia di Belle Arti: fu la musica, inizialmente un hobby, a capovolgere le carte in tavola — ma la vena grafica non lo abbandonò mai.

Il programma di sabato 25 si apre alle 18.00 al Parco Ivan Graziani, dove Liberatore svelerà, alla presenza delle autorità, la sua opera "Arcipelago Ivan": la terza installazione che va ad arricchire il parco, trasformandolo sempre più in un vero museo a cielo aperto. Alle 19.00 l'appuntamento si sposta nel centro storico, all'oratorio di Santa Marina, dove il sindaco Stefano Zanchini inaugurerà ufficialmente il Festival insieme alla mostra dedicata a Liberatore, a cui verrà consegnato un premio. Seguirà un incontro pubblico con Liberatore e Filippo Graziani, in dialogo con il fumettista Sergio Algozzino (collaboratore di Sergio Bonelli Editore su "Dylan Dog" e, dal 2021, di Walt Disney Company). Alle 20.30, spazio alla musica con l'omaggio a Ivan curato dal Conservatorio Gaetano Braga di Teramo, con il Maestro Fabio Macera e i cantanti Valentina Morea, Futura di Berardo, Carlo Alberto Ippoliti e Annalaura Lacalamita. Nella stessa serata le Tenute Biagi di Colonnella presenteranno "Il Vino di Ivan", con un'etichetta che riprende un'illustrazione originale dell'artista.

Domenica si va invece in scena alle 10.00 a Palazzo Mattei con "ABC del Fumetto", una panoramica sulla Nona Arte curata da Lorenzo Lunadei. Alle 15.00, al Teatro Sociale, Wacom Europe propone il laboratorio gratuito "Come nasce una storia interattiva", condotto da Alessio Tommasetti su tavoletta grafica. Nello stesso pomeriggio, alla presenza di Tanino Liberatore, verranno premiati i vincitori dell'edizione 2026 del Premio Nazionale "Il Disegnatore è libero", dedicato a disegnatori, fumettisti e grafici esordienti. Nel corso della giornata sarà inoltre possibile assistere all'estemporanea dell'artista locale Patrizio Fraternali, in arte Patton.

Fino al 1° agosto, oltre alla mostra di Liberatore, piazza Vittorio Emanuele ospiterà altre tre esposizioni: "I fumetti di Ivan" nello spazio Pigro (per la prima volta a Novafeltria), la collettiva di Lorenzo Lunadei, Tommaso Rossini e Patton presso lo spazio Monnalisa e i lavori dei finalisti 2025 del Premio "Il Disegnatore è libero" presso lo spazio il Chitarrista. A completare il quadro, le vetrine dei negozi del centro storico si trasformeranno ancora una volta in una galleria diffusa, esponendo le opere di fumettisti che negli anni sono stati ospiti del Festival.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito, senza necessità di prenotazione.

"Quest’anno il Maledettemalelingue Festival rende omaggio a Ivan Graziani nella sua seconda anima artistica: quella del disegno e del fumetto. Ivan parlava benissimo anche con la matita perché un artista vero ha tante lingue per raccontare. Con questo festival teniamo viva la sua memoria e la portiamo in piazza e nei palazzi con musica, incontri, mostre e laboratori, perché a Novafeltria l’arte si respira e la cultura appartiene a tutti. Ivan continua ad ispirarci e per noi è doveroso mantenere viva la sua memoria”, commenta il sindaco Stefano Zanchini.



