Novafeltria, il 3 agosto inaugura la mostra sui dipinti di Ivano Belloni

A Novafeltria una nuova mostra tra disegni inediti e il racconto intimo di un percorso creativo

A Novafeltria inaugura una nuova mostra dedicata a Ivano Belloni. Appuntamento lunedì 3 agosto alle 18. L'esposizione, patrocinata dal Comune di Novafeltria, con il supporto della pro loco, è curata dalla moglie Poeria e da Luca Belloni. Sarà ospitata, fino al 16 luglio, dalla chiesa di Santa Marina in piazza Vittorio Emanuele (10-12.30/20-23).

"Quest'anno - racconta Luca Belloni - l’appuntamento si rinnova con una veste completamente nuova, ancora più intima e suggestiva, pensata per svelare al pubblico il lato più nascosto e genuino del processo creativo di Ivano".

L'esposizione di quest'anno propone un percorso inedito: "I disegni di Ivano: come nasce un pittore". Per la prima volta, infatti, verranno portati alla luce i numerosi studi, disegni e schizzi preparatori dell'artista, "offrendo ai visitatori la possibilità di compiere un vero e proprio viaggio a cuore aperto nell'officina della mente di Ivano", evidenzia Luca Belloni.

​Il percorso espositivo si snoderà attraverso un suggestivo "prima e dopo": dai primi tratti su carta e dagli stadi iniziali di ideazione fino alla stesura finale sulla tela. "Questa formula innovativa e raramente proposta permette di cogliere l’evoluzione tecnica ed emotiva dell'artista, svelandone il rigore, la passione e la ricerca continua.

​Non mancherà inoltre un momento di profonda commozione: verrà nuovamente esposta la sua ultima opera, la Madonna con il Bambino, un lavoro rimasto incompiuto che continua a sprigionare un'immagine potente e di grande impatto emotivo sull'intera produzione dell'artista", chiosa Luca Belloni.