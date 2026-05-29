Novafeltria, il 30 maggio le premiazioni del concorso "Un poster per la pace"

L'iniziativa del Club Lions Ariminus Montefeltro

Domani (sabato 30 Maggio) il teatro di Novafeltria, dalle ore 10.30, ospiterà la premiazione del concorso “Un Poster per la Pace“ promosso dal Club Lions Ariminus Montefeltro presso l'istituto Battelli di Novafeltria. Tema dell'edizione di quest'anno "Uniti come una cosa sola". La giuria, formata dai professori Adele Piccari, Ivana Lombardini e Antonio Toni, ha selezionato nove tra i tanti disegni pervenuti, che verranno premiati dalle Autorità lionistiche e civili, presenti all’evento. Il Lions invita alla partecipazione tutti i docenti, gli alunni e i genitori dei ragazzi che frequentano l'istituto Comprensivo Battelli di Novafeltria, ma anche la cittadinanza: "Parlare di pace fa bene al cuore e se a farlo sono i nostri ragazzi...c’è speranza se questo accade, come diceva il grande pedagogo e maestro Mario Lodi", evidenzia Loretta Contucci, insegnante e responsabile del concorso per il Lions.