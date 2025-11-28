Novafeltria, il Lions dona 1200 euro in prodotti per l'Emporio Solidale

Sono 80 le famiglie che possono fare la spesa gratis

Anche quest’anno il Lions Club Ariminus Montefeltro ha contribuito alle attività della Caritas di Novafeltria ed in particolare del nuovo servizio Emporio Solidale Alta Valmarecchia, attivo dall’Aprile scorso. Su richiesta dei Volontari, il contributo di quest’anno, maggiore rispetto agli anni precedenti, è stato utilizzato essenzialmente per l’acquisto di prodotti per l’igiene della casa e della persona. “Il Lions Club Ariminus Montefeltro – commenta il Presidente Daniele Cesaretti - è da sempre vicino alle associazioni di volontariato del territorio ed il progetto dell’Emporio Solidale Caritas ci è subito piaciuto molto: in poco tempo questo nuovo servizio è diventato un punto di riferimento per le famiglie in difficoltà di tutti i Comuni dell’Alta Valmarecchia”. I Lions hanno storicamente sostenuto la Caritas di Novafeltria sia con tessere spesa prepagate che con il dono di occhiali usati. “Come Caritas – spiega il Responsabile Riccardo Allegretti – stiamo cercando di ampliare l’offerta dei prodotti per i nostri utenti. Dalla Caritas Diocesana e dal Banco Alimentare arrivano per lo più prodotti alimentari; la donazione di € 1.200,00 in detersivi e prodotti per l’igiene della persona ci permette di offrire beni molto apprezzati dalle nostre famiglie (attualmente più di 80) che ogni mese vengono a fare la spesa gratis. Auspichiamo che questa collaborazione possa continuare anche i prossimi anni, magari con nuovi progetti”.