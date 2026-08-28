Novafeltria: il parco Anna Zatta si accende all'insegna di musica, salute e sapori locali

Domani l'evento "Respiro, Gusto, Melodia. Viviamo il parco" organizzato dall'associazione Aovam

Domani (sabato 29 agosto) a Novafeltria si terrà al Parco Anna Zatta l'evento "Respiro, Gusto, Melodia. Viviamo il parco". Un'iniziativa organizzata dall'associazione Aovam con il patrocinio del Comune di Novafeltria e la collaborazione della Pro Loco di Novafeltria, di NovArt e di acquaChiara. La giornata inizierà alle ore 9.00 con la presentazione del progetto "Gruppo di Cammino" di Ausl Romagna, con il presidente di Aovam Oddo Triani, il sindaco Stefano Zanchini e la Walking Leader Sara Bagnoli. Dopo un veloce stretching alle ore 9.30 comincerà la camminata, lungo un percorso di 5 km nel parco adatto a tutti i livelli. Il progetto è aperto a tutti, gli organizzatori consigliano di indossare scarpe comode e abbigliamento sportivo. L'evento proseguirà poi nel pomeriggio con un momento benessere: massaggi shiatsu, thai massage tradizionale, riflessologia plantare, yoga, rolfing e feldenkrais. Seguirà poi la cena e un momento musicale, prima con Pierluigi Vicini al sax e poi un Concerto Live rock, pop, funk e dance anni '70, '80 e '90. A concludere amatriciana per tutti alle ore 23.00.