Novafeltria, il sogno va avanti: Casumaro battuto in rimonta, è finale playoff regionale

Continua la splendida cavalcata dei ragazzi allenati da Mancini

Il Novafeltria Calcio continua la sua stagione da sogno: dopo aver battuto il Casumaro a domicilio, nella semifinale della Coppa Minetti, i gialloblù si ripetono a Secchiano, nella semifinale playoff regionale. Due a uno il risultato finale a favore dei ragazzi allenati da Mancini, che ora hanno due strade davanti per giocare in Eccellenza il prossimo anno: vincere la finale domenica prossima contro il Castellarano, oppure in caso di sconfitta servirà una rinuncia di una delle squadre dell'Eccellenza. Spal e Fiorenzuola, infatti, sono state eliminate: per loro si allontana la D. Ma a prescindere dal salto di categoria, per il Novafeltria è stata una stagione trionfale.

Oggi, priva del suo metronomo Giacobbi, la squadra gialloblù fa comunque la partita, con Frihat tra i più intraprendenti, ma il primo tempo si conclude con il vantaggio dei ferraresi, a segno con Govoni al 27'. Nei primi minuti della ripresa è Ghinazzi a sfiorare due volte il raddoppio. Poi il Novafeltria trova il pari con un colpo di testa di Frihat: il gol scatena la squadra di casa, che sfiora il raddoppio con Canini e Castellani, fermati da due parate consecutive di Saccenti. Al 68' Gherlinzoni manca il tiro da posizione ravvicinata, cinque minuti dopo è Castellani, per la squadra di casa, a calciare rasoterra di poco a lato. Al 76' esplode l'urlo di gioia dell'Urbini-Casali: il giovane attaccante sammarinese Astolfi infila sfruttando un assist di Carbonara, con Saccenti che smanaccia con il pallone già oltre la linea. Nel finale Galli colpisce un clamoroso palo.

A fine gara Sergio Rambaldi fa i complimenti all'avversario: "Siamo stati bassi per gran parte della gara per merito loro. Nel secondo tempo abbiamo subito due gol: noi ce l'abbiamo messa tutta. Novafeltria bestia nera? Sono state due partite tirate, poteva vincere chiunque. Ma dobbiamo accettare il risultato del campo".

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Rambaldi (All. Casumaro)

Frihat, tra i migliori in campo: "Abbiamo merito tutti. Ci abbiamo creduto fino alla fine. Siamo un gruppo unito. Abbiamo fatto una grandissima stagione e siamo tutti molto soddisfatti".

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Frihat (attaccante Novafeltria)

"È stata la degna conclusione di settimane di allenamenti. I ragazzi, anche quando non sono riusciti a giocare benissimo, hanno saputo organizzarsi. Di solito facciamo fatica a ribaltare lo svantaggio, oggi invece ci siamo riusciti. Non era facile supperire all'assenza di Giacobbi, che per noi è un faro. Castellani, tornato dopo un infortunio, ha fatto una partita strabiliante", il commento del tecnico novafeltriese Mancini. Determinanti anche i cambi, con i due subentrati Carbonara e Astolfi protagonisti del gol del 2-1: "Astolfi è stato infortunato a lungo, ma ha i movimenti giusti in campo. Ho sempre creduto in lui. Abbiamo dei cambi che per tutto il campionato sono stati decisivi".