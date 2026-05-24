Novafeltria, il sogno va avanti: Casumaro battuto in rimonta, è finale playoff regionale
Continua la splendida cavalcata dei ragazzi allenati da Mancini
Il Novafeltria Calcio continua la sua stagione da sogno: dopo aver battuto il Casumaro a domicilio, nella semifinale della Coppa Minetti, i gialloblù si ripetono a Secchiano, nella semifinale playoff regionale. Due a uno il risultato finale a favore dei ragazzi allenati da Mancini, che ora hanno due strade davanti per giocare in Eccellenza il prossimo anno: vincere la finale domenica prossima contro il Castellarano, oppure in caso di sconfitta servirà una rinuncia di una delle squadre dell'Eccellenza. Spal e Fiorenzuola, infatti, sono state eliminate: per loro si allontana la D. Ma a prescindere dal salto di categoria, per il Novafeltria è stata una stagione trionfale.
Oggi, priva del suo metronomo Giacobbi, la squadra gialloblù fa comunque la partita, con Frihat tra i più intraprendenti, ma il primo tempo si conclude con il vantaggio dei ferraresi, a segno con Govoni al 27'. Nei primi minuti della ripresa è Ghinazzi a sfiorare due volte il raddoppio. Poi il Novafeltria trova il pari con un colpo di testa di Frihat: il gol scatena la squadra di casa, che sfiora il raddoppio con Canini e Castellani, fermati da due parate consecutive di Saccenti. Al 68' Gherlinzoni manca il tiro da posizione ravvicinata, cinque minuti dopo è Castellani, per la squadra di casa, a calciare rasoterra di poco a lato. Al 76' esplode l'urlo di gioia dell'Urbini-Casali: il giovane attaccante sammarinese Astolfi infila sfruttando un assist di Carbonara, con Saccenti che smanaccia con il pallone già oltre la linea. Nel finale Galli colpisce un clamoroso palo.
A fine gara Sergio Rambaldi fa i complimenti all'avversario: "Siamo stati bassi per gran parte della gara per merito loro. Nel secondo tempo abbiamo subito due gol: noi ce l'abbiamo messa tutta. Novafeltria bestia nera? Sono state due partite tirate, poteva vincere chiunque. Ma dobbiamo accettare il risultato del campo".
Frihat, tra i migliori in campo: "Abbiamo merito tutti. Ci abbiamo creduto fino alla fine. Siamo un gruppo unito. Abbiamo fatto una grandissima stagione e siamo tutti molto soddisfatti".
"È stata la degna conclusione di settimane di allenamenti. I ragazzi, anche quando non sono riusciti a giocare benissimo, hanno saputo organizzarsi. Di solito facciamo fatica a ribaltare lo svantaggio, oggi invece ci siamo riusciti. Non era facile supperire all'assenza di Giacobbi, che per noi è un faro. Castellani, tornato dopo un infortunio, ha fatto una partita strabiliante", il commento del tecnico novafeltriese Mancini. Determinanti anche i cambi, con i due subentrati Carbonara e Astolfi protagonisti del gol del 2-1: "Astolfi è stato infortunato a lungo, ma ha i movimenti giusti in campo. Ho sempre creduto in lui. Abbiamo dei cambi che per tutto il campionato sono stati decisivi".