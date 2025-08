Novafeltria inaugura una mostra dedicata a Ivano Belloni: Una Vita per l'Arte

Il 4 agosto alle 17:30 a Novafeltria inaugura la mostra in memoria del pittore Ivano Belloni, scomparso a 82 anni.

Lunedì 4 agosto, a partire dalle ore 17:30, presso la Chiesa di Santa Marina a Novafeltria, sarà inaugurata una mostra dedicata al pittore novafeltriese Ivano Belloni, scomparso all’età di 82 anni.

L’iniziativa, fortemente voluta e patrocinata dal Comune di Novafeltria, è stata curata dalla moglie Poeria con la collaborazione della Pro Loco APS. L’esposizione raccoglie alcune delle opere più intime e personali dell’artista, offrendo al pubblico l’opportunità di riscoprire la sua sensibilità pittorica e il suo lungo percorso creativo.

Un artista riconosciuto anche in Europa

Ivano Belloni è stato protagonista di numerose mostre in Italia e all’estero, ricevendo nel tempo riconoscimenti e apprezzamenti in molte città europee. Tra le sue opere più significative ricordiamo il dipinto realizzato nel 2000 per il Giubileo, presentato durante un’importante rassegna artistica sul Lago di Garda, a cui parteciparono venti pittori italiani. In quella occasione Belloni propose una suggestiva veduta di Torri del Benaco, paese che seppe restituire con grande delicatezza cromatica.

Un altro lavoro molto apprezzato fu il quadro creato per il Comune di Latina, in occasione della stagione di prosa, così come l’opera esposta a Strasburgo, nella quale rappresentò il futuro con una visione originale e sorprendente.

L’impegno nell’insegnamento

Oltre alla sua attività artistica, Ivano ha dedicato gran parte della sua vita all’insegnamento: prima nelle scuole serali di Rimini, poi alla Scuola dei Pittori della Strada di Coriano. In entrambi i contesti ha saputo trasmettere la sua passione e la sua esperienza, lasciando un’impronta indelebile in numerosi allievi.

La pittura a olio era la sua tecnica prediletta, anche se la varietà dei soggetti – nature morte, ritratti, paesaggi – rifletteva le sue emozioni e le fasi della sua vita artistica.

Un omaggio per non dimenticare

Questa mostra vuole essere un’occasione per far rivivere Ivano Belloni attraverso la sua arte, ma anche un modo per ringraziare l’intera comunità di Novafeltria per l’affetto e la stima dimostrati nel corso degli anni. Per l'occasione verrà esposto anche il suo ultimo lavoro un opera incompleta, inedita.

Orari di apertura

La mostra resterà aperta tutti i giorni, da lunedì 4 a domenica 17 agosto, con i seguenti orari:

Mattino: 10:00 – 12:30

Sera: 20:00 – 23:00

Un invito a ricordare, attraverso i colori e le emozioni delle sue tele, un artista che ha saputo raccontare la vita con profondità e sensibilità.