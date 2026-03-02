Novafeltria: incontro aperto per la riqualificazione del “campo del fiume”
L’incontro si svolgerà il giorno venerdì 13 marzo alle ore 20.30 presso il municipio di Novafeltria
Il Comune di Novafeltria organizza un incontro partecipativo per raccogliere idee e proposte finalizzate al recupero urbanistico dell’area denominata “campo del fiume” per trasformarla in un luogo dinamico e inclusivo per eventi, concerti e attività all’aperto per grandi e bambini.
L'incontro ha l'obiettivo di coinvolgere i cittadini, studenti, associazioni locali e professionisti, nel processo di pianificazione e riqualificazione dell’area in oggetto al fine di creare spazi per eventi e concerti all’aperto, campi da gioco per adulti e bambini, aree di relax e socializzazione, luogo di incontri e aggregazione per la comunità.
Durante l’incontro verranno discusse e raccolte le idee di valorizzazione dell’area che saranno vagliate da una apposita commissione e riproposte alla cittadinanza al fine di individuare la proposta migliore che servirà di base per il progetto definitivo sul quale ricercare i finanziamenti.
L'incontro è aperto a tutti i cittadini, agli studenti, alle associazioni locali, ai professionisti e a tutti coloro che sono interessati alla riqualificazione di questa area.
Per partecipare, è sufficiente presentarsi all'incontro. Non è necessaria la prenotazione.