Novafeltria, incontro sulla legalità con magistratura e forze dell’ordine

Il 24 aprile al Teatro Sociale gli studenti dell’Istituto “Tonino Guerra” dialogano con esperti su giustizia, sicurezza e criminalità nel territorio riminese

Venerdì 24 aprile 2026, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso il Teatro Sociale di Novafeltria, si terrà un incontro dedicato ai percorsi di educazione alla legalità, organizzato dall’Istituto “Tonino Guerra”.

L’iniziativa vedrà la partecipazione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, Dott. Davide Ercolani, del Sostituto Commissario della Polizia di Stato Luciano Baglioni e dello speaker e voice over Francesco Vignali (voce di "Lucignolo"), che offrirà un contributo legato alla narrazione e alla divulgazione dei temi trattati, con particolare attenzione al linguaggio e agli strumenti comunicativi utili a rendere accessibili contenuti complessi alle nuove generazioni.

L’incontro è rivolto agli studenti dell’istituto e rappresenta un’importante occasione di confronto diretto con professionisti impegnati quotidianamente nella tutela della legalità e nella sicurezza pubblica. Attraverso le loro testimonianze, i relatori illustreranno il funzionamento delle istituzioni giudiziarie e delle forze dell’ordine, offrendo uno sguardo concreto sulle attività di prevenzione, indagine e contrasto ai fenomeni criminali.

Particolare attenzione sarà dedicata al tema della criminalità nel territorio riminese, con un approfondimento sui fenomeni emergenti e sulle modalità con cui tali realtà si evolvono e si radicano nei contesti locali. L’analisi sarà accompagnata da riferimenti a casi significativi della storia criminale del territorio, tra cui quello della “Uno Bianca” e la vicenda della “Rimini Yacht”, episodi che hanno segnato profondamente la memoria collettiva e che costituiscono esempi utili per comprendere l’evoluzione delle dinamiche delinquenziali e il ruolo della risposta istituzionale.

L’iniziativa intende inoltre stimolare una riflessione consapevole tra i giovani sul valore della legalità, sull’importanza del rispetto delle regole e sul ruolo attivo che ciascun cittadino può svolgere nella costruzione di una società più giusta e sicura. Il dialogo diretto con gli esperti offrirà agli studenti la possibilità di porre domande, approfondire temi di attualità e sviluppare una maggiore consapevolezza civica.

L’appuntamento si inserisce nel più ampio percorso formativo promosso dall’Istituto “Tonino Guerra”, da anni impegnato nella realizzazione di progetti educativi finalizzati alla promozione della cittadinanza attiva, della responsabilità individuale e della cultura della legalità.