Novafeltria, iN’S Mercato riapre il 24 marzo con il punto vendita rinnovato

Restyling completato per iN’s Mercato di Novafeltria: il punto vendita riapre il 24 marzo rafforzando la presenza del brand in Romagna.

iN’s Mercato rafforza la sua presenza in Romagna con la riapertura del punto vendita di Novafeltria, in provincia di Rimini. Il 24 marzo, presso la S.S. 258 Marecchiese 120, il negozio tornerà operativo dopo un completo restyling, entrando a pieno titolo nella lista di interventi di rinnovamento che hanno interessato numerosi store dell’insegna in tutta Italia nell’ultimo anno. Con una superficie di 625 mq, lo store è stato progettato secondo i più moderni standard dell’insegna per offrire un’esperienza d’acquisto funzionale e piacevole. Situato in un contesto urbano commerciale, il negozio di Novafeltria punta a coniugare comfort, efficienza e attenzione all’ambiente, grazie a soluzioni tecnologiche all’avanguardia come l’illuminazione a LED a basso consumo e banchi refrigerati con coperture in vetro, pensate per garantire freschezza ai prodotti e ridurre i consumi. Completano l’esperienza un ampio parcheggio privato e spazi studiati per rendere l’acquisto pratico e veloce. Il rilancio del punto vendita conferma l’impegno dell’insegna nel tessuto territoriale, offrendo ai clienti uno spazio accogliente che valorizza le persone, in linea con i valori della campagna 2026 Un sorriso conta più di mille parole. Questa ristrutturazione rientra in un piano di restyling avviato lo scorso anno, che mira a reparti sempre più strutturati e funzionali, con format rinnovati, un’offerta merceologica vasta e curata nei minimi dettagli e spazi progettati per rispondere alle esigenze quotidiane dei consumatori. I clienti potranno trovare ogni giorno oltre 90 referenze di frutta e verdura fresca, con un’ampia scelta di prodotti biologici. La pescheria offre prodotti freschi, surgelati e conservati, mentre la macelleria propone oltre 70 referenze di carni di prima qualità, tra specialità bovine, suine, a base di pollo e altre carni avicole, tutte provenienti da allevamenti certificati. Completano l’offerta i reparti gastronomia, panetteria, latteria e salumi & formaggi, con piatti pronti e specialità per ogni momento della giornata, dalle ricette tradizionali alle proposte internazionali.

iN’S MERCATO

Azienda leader della grande distribuzione con sede a Venezia, iN's Mercato è presente in Italia dal 1994, quando apre ufficialmente il primo negozio in Veneto. Il successo della formula di iN’s porta a un rapido sviluppo della struttura e della rete dei punti vendita. Fin dalla sua fondazione l’insegna ha intrapreso un percorso di crescita continua e costante con una capillare espansione territoriale. Oggi iN's, società di Gruppo Pam, conta oltre 573 negozi distribuiti in 12 regioni nel territorio nazionale, con un assortimento completo che coniuga qualità, freschezza e convenienza e in linea con le esigenze emergenti dei clienti. iN’s è attenta alla selezione dei prodotti, valorizza la provenienza italiana e garantisce elevati standard qualitativi per rispondere a tutte le esigenze di gusto, benessere e genuinità.

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