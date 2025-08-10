Novafeltria, k.o. di misura con la Sammaurese di serie D: buone indicazioni per Mancini

Ma la squadra necessita ancora di acquisti: in prova Edoardo Garcia, ex Folgore.

È un Novafeltria incompleto quello che ieri (sabato 9 agosto) ha disputato la prima amichevole stagionale, a Secchiano, contro la Sammaurese, formazione di Serie D. I giallorossi di Asta hanno vinto 1-0 grazie alla rete segnata al 75' da Ndreu, dopo aver sbagliato un rigore con Infantino, ipnotizzato da Renzetti. Senza il leader difensivo Tulio e senza bomber Canini, Mancini ha schierato Frihat come terminale offensivo del tridente, completato da Camara e Tommaso Pavani, con Galli subentrato nella ripresa. La coperta è corta: urge un rinforzo. A centrocampo si è visto il terzetto titolare formato da Sebastiani, Piva e Castellani, con Giacobbi che, dopo la sostituzione di Piva, è avanzato in mediana dopo aver affiancato Renzi al centro della difesa. Sulle fasce, nel reparto arretrato, hanno operato Guerra e Andrea Pavani, sostituiti poi nella ripresa dal baby Semprini e da Edoardo Garcia, 2002 ex Folgore in prova, esterno a tuttocampo che potrebbe essere uno dei tre tasselli mancanti. In attesa del mercato, le risposte sul campo sono state positive: il Novafeltria ha tenuto testa alla Sammaurese, nonostante le due categorie di differenza, arrendendosi solo quando in campo c'erano numerosi giocatori della Juniores.