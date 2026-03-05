Novafeltria, l’8 marzo a ritmo di Beat con i Grigi per Forza

Lo storico gruppo anni '60 e '70 si esibisce al Kikka's Bakery

Una domenica all'insegna della buona musica dal vivo e della convivialità. Domenica 8 marzo, a partire dalle ore 12:30, la pasticceria e caffetteria Kikka’s Bakery (Via XXIV Maggio, 82) si trasforma in un palcoscenico d'eccezione per un evento speciale che unisce la passione per i classici della musica italiana.

Protagonisti musicali della giornata saranno i "Grigi per Forza", storica formazione locale che porterà in scena il meglio della Musica Beat anni '60 e '70. Un viaggio nel tempo tra le canzoni che hanno fatto sognare intere generazioni, riproposte con l'energia e lo stile unico della band.

Ma non sarà solo la musica a scaldare l'atmosfera. Kikka’s Bakery ha pensato a una promozione speciale per tutti i partecipanti: per ogni drink acquistato, il locale offrirà un piatto di penne all'arrabbiata. Un'occasione perfetta per godersi un aperitivo lungo o un pranzo alternativo in compagnia, tra un assolo di chitarra e un brindisi.

"Vogliamo regalare ai nostri clienti una domenica diversa, fatta di sorrisi e buona musica," spiegano gli organizzatori. L'evento rappresenta un appuntamento imperdibile per gli amanti del genere Beat e per chiunque voglia trascorrere la festa della donna in un'atmosfera vibrante e accogliente.

Dettagli dell'evento:

● Dove: Kikka’s Bakery, Via XXIV Maggio 82, Novafeltria (RN).

● Quando: Domenica 8 marzo, ore 12:30.

● Musica: Grigi per Forza (Live Beat Anni 60/70).

● Promozione: Prendi un drink, l'arrabbiata la offre il locale!

● Info e prenotazioni: 334 123 6128.