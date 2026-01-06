Novafeltria, la Befana porta sorrisi: tanto divertimento alla tombola dell'Epifania

La serata, condotta da Raffaella e Federico Nanni, è stata occasione anche per premiare tre cittadini di Novafeltria

L'Epifania tutte le feste porta via (quest'anno con la neve) e Novafeltria non fa eccezione. Dopo gli eventi natalizi in piazza, l'8 e il 14 dicembre, la comunità si è riunita ieri sera (lunedì 5 gennaio), nel Teatro Sociale, per il tradizionale appuntamento con la tombola della befana, inaugurato dal saluto della vicesindaca e assessora alla cultura Elena Vannoni.

L'evento, alla ventesima edizione, è stato organizzato dalla Pro Loco, con il contributo di NovArt e il patrocinio del Comune di Novafeltria, ed è stato condotto dalla collaudata coppia Raffaella e Federico Nanni, aiutati da giovanissimi aiutanti nell'estrazione dei numeri vincenti. Un pizzico di suspence a scandire il rito della tombola, ma soprattutto tanto divertimento per gli intervenuti, che hanno assistito anche all'arrivo della Befana, "mescolata" tra il pubblico. I vincitori, una coppia del posto, si sono portati a casa un'asciugatrice. La tombola dei più piccoli è stata vinta da una ragazzina: per lei, come primo premio, un tablet. A fine serata si è svolta anche l'estrazione del "tombolone" e della lotteria della Befana. I numeri della lotteria verranno pubblicati a breve sui social e i vincitori potranno ritirare i premi entro 60 giorni contattando la Pro Loco di Novafeltria.

Per l'occasione, infine, sono stati anche preparati tre attestati di merito. Il riconoscimento a Mario Piscaglia, ex custode del teatro sociale di Novafeltria, a Mario Santi, ex presidente della Pro Loco, e a Vanna Reali, "notaio" di fiducia della tombola a tutte le edizioni. Piscaglia e Santi sono stati, rispettivamente, ideatore e organizzatore della prima edizione dell'evento. La Pro Loco ha espresso soddisfazione per la riuscita dell'evento: "La Tombola della Befana è ormai un appuntamento fisso nella tradizione di Novafeltria e la comunità si stringe attorno a questo evento che unisce grandi e piccini".

