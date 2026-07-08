Novafeltria, la lirica diventa un ponte tra culture con “La Musica Lirica Around the World”

Al Teatro Sociale un viaggio musicale: Belcanto italiano e tradizioni internazionali con i giovani talenti dell’Accademia “Voci nel Montefeltro” e “La Musica Lirica USA

La musica lirica come linguaggio universale capace di unire popoli e culture diverse. È questo il messaggio al centro di “La Musica Lirica Around the World”, lo spettacolo in programma venerdì 10 luglio al Teatro Sociale di Novafeltria, nato come progetto artistico ma anche come occasione di incontro e dialogo attraverso la musica.

A raccontarne lo spirito è il direttore artistico del Montefeltro Festival, il maestro Ubaldo Fabbri, che sottolinea il valore della lirica come patrimonio nato dalla cultura popolare e capace di superare confini geografici e storici: “Le melodie di qualsiasi popolo della terra hanno tanti elementi comuni e sono veicoli di fratellanza”.

L’evento è il risultato della collaborazione tra l’Accademia di Musica Lirica “Voci nel Montefeltro” e “La Musica Lirica USA”, realtà guidata dalla direttrice Brygida Bziukiewicz Kulig, una partnership internazionale che da oltre 23 anni porta nel territorio giovani artisti e professionisti provenienti da tutto il mondo.

Il pubblico sarà accompagnato in un percorso musicale che partirà dalla grande tradizione italiana del Belcanto per aprirsi alle diverse espressioni liriche e vocali internazionali. Sul palco si incontreranno voci e culture differenti, unite dalla forza espressiva della musica e dalla capacità dell’arte di creare connessioni.

“La Musica Lirica Around the World” si terrà venerdì 10 luglio alle 21 al Teatro Sociale di Novafeltria. L’ingresso è gratuito con prenotazione al numero 331 4269561 o all’indirizzo [email protected]