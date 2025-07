Novafeltria, la scuola Arcobaleno in aiuto dei bimbi dell'ospedale: una festa con raccolta fondi

L'iniziativa è stata organizzata lo scorso 30 giugno presso la Parrocchia di Secchiano

Una festa per trascorrere una serata insieme e per raccogliere denaro a favore del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Rimini: è l'iniziativa dei genitori della scuola dell'infanzia Arcobaleno di Novafeltria, profondamente colpiti dalla diagnosi di una malattia nei confronti di un bambino, residente in Alta Valmarecchia (si omettono dettagli per tutelare la privacy della famiglia). L'appuntamento è stato organizzato lo scorso 30 giugno presso la parrocchia di Secchiano e ha permesso di raccogliere 660 euro che saranno devoluti al reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Infermi per acquistare giocattoli ai bambini ricoverati. "Un genitore tiene al proprio figlio più della sua stessa vita e sapere che delle famiglie vengono letteralmente sconvolte da patologie che purtroppo possono colpire i più piccoli lascia inerme la comunità: per questo abbiamo deciso di attivarci", racconta una delle madri coinvolte nell'organizzazione. "Grazie all’impegno e alla generosità dei genitori che hanno organizzato, collaborato, allestito e partecipato sono stati raccolti ben 660€ che verranno impiegati per comprare giochi per tutti i bimbi che, loro malgrado, sono costretti ad affrontare un momento così difficile. Solo un piccolissimo pensiero ma fatto davvero con il cuore", evidenzia.

ri.gia.