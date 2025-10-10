Novafeltria, la strada de Le Ville di Torricella dissestata: "Saltano paraurti e ammortizzatori"
La segnalazione da un residente in Alta Valmarecchia
A cura di Redazione
10 ottobre 2025 14:15
Un nostro lettore ci segnala un problema legato alla viabilità in Alta Valmarecchia, in località Le Ville di Torricella, sopra Ca' Drolo. La strada infatti presenta un asfalto altamente degradato, con fratture evidenti e buche. Il problema persiste da diversi anni e ora i residenti chiedono un intervento.
"Abbiamo fatto diverse segnalazioni in Comune, più volte, per sistemare la strada, che fa pietà. Si spaccano ammortizzatori, cerchi e paraurti delle auto", racconta il residente, che rilancia l'appello all'amministrazione comunale: "Chiediamo di sistemare l'asfalto al più presto".