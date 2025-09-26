Novafeltria, lavori di Hera: niente acqua la mattina del 1° ottobre. Le vie interessate

Lo stop dalle 8.30 alle 12.30

Per un intervento di efficientamento della rete idrica, da parte del personale di Hera, in alcune vie di Novafeltria mercoledì prossimo (1° ottobre) sarà sospesa temporaneamente l'erogazione dell'acqua. L'intervento è programmato dalle 8.30 alle 12.30 e prevede il collegamento della nuova condotta posata in Via Curzio Neri con le tubazioni esistenti all'incrocio con Via Garibaldi. La sospensione del servizio idrico coinvolgerà le seguenti vie e piazze, incluse tutte le relative vie secondarie limitrofe. Le vie interessate sono: Garibaldi, Cavour, Saffi, Cesare Battisti, Giuseppe Mazzini, IV Novembre, Enrico Fermi, Due Giugno, Aldo Moro, della Gaggia, XXIV Maggio e XXV Aprile. La chiusura dell'acqua interesserà anche Piazza Donato Bramante, Piazza Vittorio Emanuele e Piazza Roma.