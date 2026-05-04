Novafeltria, lavori Hera sulla rete idrica in via Cavour: possibili disagi nella mattinata del 5 maggio

Intervento tra le 8 e le 12 per la sostituzione e l’interconnessione delle condotte principali: possibili cali di pressione o sospensioni temporanee dell’acqua nel centro cittadino

Hera comunica che nella mattinata di martedì 5 maggio, fra le 8 e le 12, verranno effettuate delle operazioni di sostituzione ed interconnessione delle reti idriche principali di alimentazione del centro di Novafeltria posate in via Cavour in prossimità con la S.S. Marecchiese nel medesimo comune.

L’obiettivo di questo intervento è il ripristino della funzionalità idraulica mediante il rinnovo del nodo idraulico di via Cavour e il miglioramento della resilienza delle reti locali: le nuove condotte permetteranno di ottimizzare il sistema idrico della zona centrale di Novafeltria contribuendo a ridurre le dispersioni d’acqua e migliorando così la gestione della risorsa idrica.

Durante queste attività, necessarie per ripristinare il regolare servizio idrico, le utenze della zona centrale di Novafeltria potrebbero subire dei cali di pressione o l'eventuale momentanea mancata erogazione di acqua.

Successivamente all’intervento, al ripristino del servizio potrebbero verificarsi leggere variazioni nella fornitura dell’acqua (abbassamento della pressione, alterazione del colore), che tuttavia non ne pregiudicano la potabilità: in caso di alterazione del colore, si consiglia di far scorrere l’acqua per qualche minuto per far tornare la situazione alla normalità.

L’azienda assicura che farà il possibile per contenere al minimo i tempi dei lavori, salvo imprevisti, informando costantemente la cittadinanza e adottando tutte le misure necessarie per garantire la continuità del servizio.

Per qualsiasi emergenza o segnalazione relativa al servizio idrico, fognario o di depurazione, i cittadini possono contattare gratuitamente il numero verde di pronto intervento 800.713.900, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.