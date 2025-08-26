Novafeltria, l'idea: "Ridiamo vita a Casa Monti: ecco il nostro piano"

Supernova organizza eventi: attraverso le offerte dei partecipanti si procederà alla riqualificazione degli spazi di Casa Monti

Proseguono a Novafeltria le attività dell'associazione Supernova. Venerdì 5 settembre è in programma una cena a Casa Monti, spazio che l'associazione vuole trasformare in un centro di comunità. L'idea è raccogliere fondi attraverso eventi e le offerte dei partecipanti, in primis la cena del 5 settembre, e realizzare un'area gioco esterna per i bambini, mentre all'interno l'obiettivo è riqualificare gli spazi, allestendo un'aula di studio e spazio di co-working, una sala prove per musicisti e uno spazio culturale. "Per riuscire nell'intento avremo bisogno del coinvolgimento della comunità e anche di risorse economiche che al momento, essendo un’organizzazione 100% nonprofit e non avendo alcuna intenzione di trasformare Casa Monti in un’attività commerciale, non abbiamo. Iniziamo quindi questo percorso con una cena con intrattenimento musicale che si terrà proprio a Casa Monti il 5 settembre alle 19:30. Nel corso della serata presenteremo anche la nostra idea di riqualificazione di Casa Monti", spiega Cristiano Varotti di Supernova (prenotazioni 392.7046221).