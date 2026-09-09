Novafeltria, musica e gusto: Ditta Febas in concerto alla Kikka’s Bakery il 12 settembre

Sabato 12 settembre dalle 19:30, musica dal vivo con Davide Basile e Ferruccio Fraternali, apericena a buffet

Sarà una serata dedicata alla musica, al buon cibo e alla convivialità quella in programma sabato 12 settembre 2026 alla Kikka’s Bakery di Novafeltria. A partire dalle 19:30, la pasticceria e caffetteria ospiterà il concerto dei Ditta Febas, duo formato da Davide Basile alla voce e Ferruccio Fraternali alle tastiere. Il repertorio accompagnerà il pubblico attraverso alcuni dei grandi protagonisti della musica italiana. Non mancheranno gli omaggi a Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Lucio Battisti e Vasco Rossi, insieme ai brani più energici di Zucchero e alle atmosfere partenopee legate a Pino Daniele e ai grandi classici napoletani. A fare da contorno alla musica sarà un ricco apericena a buffet, pensato per accompagnare la serata all'insegna del gusto e della socialità. Il costo è di 18 euro a persona e comprende l'accesso al buffet e un primo drink. L'appuntamento rappresenta un'occasione per trascorrere il sabato sera nel cuore di Novafeltria, tra musica dal vivo, specialità da gustare e un'atmosfera informale e piacevole.

I posti sono limitati e la prenotazione è fortemente consigliata. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 334 123 612