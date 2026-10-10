Verucchio piange Riccardo Gualtieri, morto a 18 anni: era un talento per musica e filosofia

Frequentava la quinta del liceo scientifico di San Marino e avrebbe dovuto sostenere la maturità. Il cordoglio della scuola e della sindaca Lara Gobbi

Aveva 18 anni e un futuro davanti a sé. Riccardo Gualtieri è morto nei giorni scorsi nella sua abitazione a Verucchio, in seguito a una caduta accidentale in bagno. A trovarlo senza vita è stata la madre.

Il giovane frequentava con profitto la quinta del liceo scientifico di San Marino. La scuola lo ricorda come uno studente brillante, appassionato di musica, capace di suonare diversi strumenti fin da piccolo, e di filosofia.

Profondo il cordoglio della comunità di Verucchio. La sindaca Lara Gobbi, a nome dell’amministrazione e dei cittadini, ha espresso vicinanza alla famiglia, agli amici e a quanti conoscevano Riccardo: «Un immenso abbraccio».



