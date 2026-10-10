Santarcangelo, dove c'era il bar storico nasce un nuovo punto vendita di pasta fresca

"Santarcangelo ci ha dato un’altra opportunità per investire e aprire un’attività: per noi è la piazza ideale per poter fare impresa" dicono i due titolari

La tradizione della pasta fresca trova una nuova casa a Santarcangelo di Romagna. Il 12 ottobre inaugura il Brigantino, laboratorio di produzione e punto vendita nato dal progetto di Nicola Calò ed Enrico Giovannini, già titolari della Trattoria Il Brigante. Una nuova insegna che ne raccoglie l’esperienza e la porta in una dimensione diversa: un luogo dove acquistare pasta fresca e specialità gastronomiche da gustare anche a casa.

Il Brigantino sorge negli spazi dell’ex Bar Bano, attività storica di Santarcangelo, acquistata dai due imprenditori e trasformata in un laboratorio dedicato a uno dei simboli della cucina romagnola. Il nome racconta il legame con il ristorante: una “vetrina del Brigante”, pensata per affiancare alla produzione destinata alla ristorazione un servizio aperto a tutti.

L’offerta comprende pasta fresca e pasta ripiena, ma anche primi piatti, piadine e piccola gastronomia. Una proposta che unisce la possibilità di portare in tavola la pasta da preparare a casa alla praticità di acquistare piatti già pronti, mantenendo al centro il patrimonio gastronomico del territorio.

"Il Brigantino nasce dalla volontà di custodire e continuare la tradizione romagnola della pasta fresca", spiega Nicola Calò. "Produrremo per i nostri ristoranti, ma saremo anche aperti al pubblico, con pasta fresca, paste ripiene e gastronomia".

L’apertura rafforza il rapporto dei due titolari con Santarcangelo, dove nell’arco di un anno hanno avviato il Brigante e ora il Brigantino. "Santarcangelo ci ha dato un’altra opportunità per investire e aprire un’attività: per noi è la piazza ideale per poter fare impresa e creare qualcosa di bello", sottolinea Calò, anticipando ulteriori progetti in città per il 2027.